Ростов по полной ощутил на себе последствия сумасшедших решений Путина 10.07.2025, 18:31

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Город откатился в прошлое.

Вторжение России в Украину обернулось ударами не только по фронтам, но и по городам внутри самой РФ. Яркий пример - Ростов-на-Дону, где на фоне военной истерии и мер «безопасности» город буквально откатывается в прошлое, пишет телеграм-канал «Можем объяснить».

С начала июня в Ростове начали целенаправленно ограничивать мобильный Интернет. Сигнал глушат по ночам, а в выходные связь может полностью исчезать. Официально речь идет о защите от «дроновых атак», но последствия таких мер сказываются на повседневной жизни горожан.

«Мы откатились почти в каменный век», - признается местная жительница Варвара.

Люди вынуждены адаптироваться: перед выходом из дома они проверяют маршруты заранее, потому что навигация и такси часто становятся недоступными.

В момент отключения Интернета в магазинах перестают работать кассы, терминалы и системы маркировки, из-за чего даже обычное молоко купить становится проблемой. Продажа продуктов ограничена: если нет связи, нет и товара.

Жители переходят на наличные, но и с ними беда: банкоматы часто не работают, а если работают, в них пусто.

Тем временем цены на такси в Ростове сопоставимы с московскими. Из-за дефицита водителей и роста «частников» цены подскочили до 500-700 рублей за короткую поездку.

- Таксисты народ стали разводить. Подходишь и говоришь: «Мне на Нагибина», - а они тебе: «Полторашка», - делится ростовчанка Карина. Онлайн-приложения тоже зависают, оставляя людей без альтернатив.

Даже такая базовая вещь, как общественный туалет, в Ростове превращается в проблему. Мобильные кабинки по городу закрыты, а их отсутствие особенно чувствуется на популярных локациях вроде набережной.

Власти обещают перевести банкоматы на проводную связь. Однако IT-специалисты называют ее устаревшей, нестабильной и затратной.

- Я про эту технологию уже лет 15 не слышал. Очень древняя, очень ненадежная и дорогая, - говорит один из экспертов.

Тем временем ростовчане шутят в соцсетях, что скоро придется «выпускать роты почтовых голубей».

Фактически крупный российский город оказался в цифровой изоляции. И это не результат природной катастрофы или техногенной аварии, это последствия агрессии против Украины, которую большинство россиян с энтузиазмом поддержало. Простые россияне, долго игнорировавшие войну, теперь расплачиваются за нее в прямом смысле.

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