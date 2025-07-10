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«Лукашенко только и осталось, что с недовольной рожей по фермам ездить»

  • 10.07.2025, 18:38
  • 1,784
«Лукашенко только и осталось, что с недовольной рожей по фермам ездить»

Диктатор перешел на сплошной блеф.

Лукашенко понимает, что его игра исчерпана. Грань по неприятию диктатора на Западе давно пройдена.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко высказались на этот счет:

«Это чмо понимает только силу».

«Дерево уже выросло, и из его уже сделали доски».

«Все что остается пузатому Таракану - это с недовольной рожей ездить по фермам и издеваться над своими прикорытным чиновникам, большинство из которых тоже ненавидят диктатора».

«Лукавый остался без козырей, поэтому перешел на сплошной блеф, пишет и пишет новые указы, собирает различные совещание, несет очередной бред. Замена на неработающей машине колес, когда полетел двигатель, не даст возможность ехать, но его деятельность направлена в похожем русле».

«Люстрация и верховенство права»!

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