Выяснилось неожиданное преимущество короткого дневного сна 10.07.2025, 18:41

В эксперименте приняли участие 90 человек.

Короткий дневной сон может повысить способность к нестандартному мышлению и ускорить решение сложных задач – к такому выводу пришли ученые из Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

В эксперименте приняли участие 90 человек. Им предложили выполнить тест на выявление скрытых закономерностей – задание, которое можно было упростить, если заметить неочевидную структуру. После нескольких раундов участники отправлялись на 20-минутный отдых. Первая группа спала, в то время как другая оставалась в бодрствующем состоянии. За активностью мозга наблюдали с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

После перерыва 70% испытуемым удалось найти более быстрое решение задачи. Однако лучше всех справились те, кто достиг фазы неглубокого сна (стадия N2): среди них «прорыв» произошел в 85,7% случаев. В группе, не спавшей во время отдыха, этот показатель составил 55,5%.

Как предполагают исследователи, ключевую роль сыграл спектральный уклон ЭЭГ – параметр, связанный с глубиной сна и перестройкой нейронных связей. Он может способствовать повышению когнитивной гибкости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com