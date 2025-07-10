закрыть
10 июля 2025, четверг, 19:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Выяснилось неожиданное преимущество короткого дневного сна

  • 10.07.2025, 18:41
Выяснилось неожиданное преимущество короткого дневного сна

В эксперименте приняли участие 90 человек.

Короткий дневной сон может повысить способность к нестандартному мышлению и ускорить решение сложных задач – к такому выводу пришли ученые из Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

В эксперименте приняли участие 90 человек. Им предложили выполнить тест на выявление скрытых закономерностей – задание, которое можно было упростить, если заметить неочевидную структуру. После нескольких раундов участники отправлялись на 20-минутный отдых. Первая группа спала, в то время как другая оставалась в бодрствующем состоянии. За активностью мозга наблюдали с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

После перерыва 70% испытуемым удалось найти более быстрое решение задачи. Однако лучше всех справились те, кто достиг фазы неглубокого сна (стадия N2): среди них «прорыв» произошел в 85,7% случаев. В группе, не спавшей во время отдыха, этот показатель составил 55,5%.

Как предполагают исследователи, ключевую роль сыграл спектральный уклон ЭЭГ – параметр, связанный с глубиной сна и перестройкой нейронных связей. Он может способствовать повышению когнитивной гибкости.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив