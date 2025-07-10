В Минске серьезные проблемы с транспортом
- 10.07.2025, 18:50
Из-за непогоды.
В результате сегодняшней непогоды в Минске сложилась тяжелая транспортная ситуация, во многих местах столицу практически парализовало.
Ливень вызвал подтопления некоторых столичных улиц. Движение транспорта в этих местах затруднено. На этих участках улично-дорожной сети инспекторы ГАИ предпринимают регулировочные действия.
Затруднено движение по улицам Якуба Коласа, Ленина, Городской Вал, Орловская, Козлова, Сурганова, Академическая, Кальварийская, Немига, Долгиновский тракт, проспекты Независимости, Победителей, Партизанский и ряду других участков улично-дорожной сети, сообщила минская ГАИ.
«Минсктранс» сообщил об остановке общественного транспорта.
Кроме того, перестала работать служба запроса расписания транспорта на коротком номере 488, появились технические затруднения.
Поднялись цены и на такси.