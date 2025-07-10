В Минске серьезные проблемы с транспортом 10.07.2025, 18:50

Из-за непогоды.

В результате сегодняшней непогоды в Минске сложилась тяжелая транспортная ситуация, во многих местах столицу практически парализовало.

Ливень вызвал подтопления некоторых столичных улиц. Движение транспорта в этих местах затруднено. На этих участках улично-дорожной сети инспекторы ГАИ предпринимают регулировочные действия.

Затруднено движение по улицам Якуба Коласа, Ленина, Городской Вал, Орловская, Козлова, Сурганова, Академическая, Кальварийская, Немига, Долгиновский тракт, проспекты Независимости, Победителей, Партизанский и ряду других участков улично-дорожной сети, сообщила минская ГАИ.

«Минсктранс» сообщил об остановке общественного транспорта.

Кроме того, перестала работать служба запроса расписания транспорта на коротком номере 488, появились технические затруднения.

Поднялись цены и на такси.

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