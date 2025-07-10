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Трамп возглавил американский Инвестиционный фонд реконструкции Украины

  • 10.07.2025, 18:55
Трамп возглавил американский Инвестиционный фонд реконструкции Украины

Фонд призван привлечь американские компании, ресурсы и специалистов для восстановления Украины.

Президент США Дональд Трамп инициировал создание и возглавил американский Инвестиционный фонд реконструкции Украины. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент.

По видеосвязи он присоединился к Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме, и представил Инвестиционный фонд реконструкции.

Отмечается, что он создан с целью мобилизации американских компаний, ресурсов и специалистов для восстановления Украины.

- Благодаря рациональному макроэкономическому управлению и мощным иностранным инвестициям, экономическое будущее Украины будет гораздо сильнее, чем прошлое. Инвестиционный фонд реконструкции является ключом к открытию этого успешного будущего. США будут работать над тем, чтобы ни одно лицо, государство или компания, которые финансируют российскую военную машину или обеспечивают поставки для нее, не получили выгоды от реконструкции Украины, - заявил Бессент.

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