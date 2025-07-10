«Коалиция решительных» согласовала планы развертывания сил в Украине

«Коалиция решительных» согласовала планы развертывания сил в Украине1
- 10.07.2025, 19:16
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И создание штаб-квартиры.
Лидеры «Коалиции» решительных по итогам онлайн-встречи в четверг договорились о создании штаб-квартиры в Париже и объявили о завершении подготовки планов будущего контингента в Украине.
Об этом, как сообщает «Европейская правда», объявили в британском правительстве.
Во время встречи «Коалиции решительных», как отмечается, лидеры согласовали структуру командования силами, которые будут размещены в Украине после достижения прекращения огня для его гарантирования.
«Военный план был разработан после встречи военных руководителей в Париже в понедельник, на которой была согласована стратегия создания сил и скоординированы планы с ЕС, НАТО, США и более 200 планировщиками из 30 международных партнеров», – пояснили в британском правительстве.
Лидеры также договорились, что планирование в рамках коалиции «должно продолжаться на постоянной основе».
«Это будет предусматривать многонациональный оперативный штаб в Париже под руководством Великобритании и Франции, который будет контролировать все тактические и оперативные меры», – говорится в сообщении.
Через 12 месяцев штаб будет перенесен в Лондон, отметили в правительстве Великобритании.
Кроме того, после развертывания сил «Коалиции решительных» в Киеве также будет создана координационная группа во главе с британским военным офицером в звании генерал-майора.
«Коалиция решительных» также определила задачи после прекращения боевых действий между Россией и Украиной: помощь украинским Вооруженным Силам, а также обеспечение безопасности в воздухе и на море.