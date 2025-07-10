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В Минске повалены деревья и подтоплен ТЦ: последствия стремительного ливня

  • 10.07.2025, 19:28
  • 3,304
В Минске повалены деревья и подтоплен ТЦ: последствия стремительного ливня

Улицы превратились в настоящие реки.

В Минске прошел стремительный летний ливень. На короткое время город накрыло белой пеленой сильного дождя. Но этого хватило, чтобы в торговом центре Avia Mail в «Минск-Мире» случилась неприятность — фонтан воды буквально бил ключом из отверстия в полу.

Случившееся засняли на видео жители квартала и разместили в телеграм-канале «Дана Фонтана».

По оперативным данным МЧС, в Минске зарегистрированы подтопления в Центральном, Советском и Партизанском районах города, зафиксированы остановки общественного транспорта. Также произошло 6 случаев падений деревьев в Заводском, Центральном и Московском районах.

Работники МЧС оказывают помощь по уборке упавших деревьев. В места подтоплений направлена специальная техника.

Но, конечно, больше всего пострадали столичные дороги. Некоторые из них превратились в настоящие реки.

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