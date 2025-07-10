США впервые присоединились ко встрече «Коалиции решительных»1
- 10.07.2025, 19:46
Речь идет про генерала Келлога и два сенатора.
Во встрече «Коалиции решительных», призванной гарантировать долгосрочное прекращение огня в Украине, в четверг впервые приняли участие представители США.
Это следует из сообщения британского правительства по итогам встречи, пишет «Европейская правда».
Отмечается, что во встрече «Коалиции решительных» в четверг приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, которые находились в британском штабе в Нортвуде.
А президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие лидеры присоединились к встрече онлайн из Рима, где проходит Конференция по вопросам восстановления Украины.
- Впервые к встрече присоединились представители Соединенных Штатов, в частности специальный посланник президента генерал Кит Келлог, сенатор Линди Грэм и сенатор Ричард Блюменталь, – говорится в сообщении.
В правительстве Великобритании также подсчитали, что это уже шестая встреча «Коалиции решительных» на уровне лидеров.
«Коалиция решительных» во главе с Францией и Великобританией в феврале заявила своей целью предоставление гарантий безопасности Украине в случае прекращения огня, в частности путем размещения «сил гарантирования».