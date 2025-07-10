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Зеленский: Две страны готовы оплатить три системы Patriot для Украины

  • 10.07.2025, 20:24
Зеленский: Две страны готовы оплатить три системы Patriot для Украины

Уже есть договоренности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия готова оплатить для Украины две системы Patriot. Также есть договоренности с Норвегией о финансировании одной системы, пишет New Voice.

«С президентом [США Дональдом Трампом] у нас позитивный диалог по системам Patriot. Мой запрос относительно 10 систем и, соответственно, ракет к этим системам. Германия готова оплатить, есть уже договоренности о двух системах», — сказал в четверг, 10 июля, Зеленский на брифинге в Риме по итогам встречи «коалиции желающих».

По его словам, к финансированию присоединятся и другие партнеры, когда Украина получит четкий ответ от производителя и оценку возможностей от США относительно дат поставки.

«Мы понимаем стоимость систем. Однако именно такая на сегодня схема финансирования американской ПВО. Кстати, пакет гораздо больше, чем эти системы», — подчеркнул президент.

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