Почему произошел технический сбой с банковскими картами 5 10.07.2025, 20:53

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Версия от Нацбанка.

Почему произошел технический сбой с банковскими картами, рассказал заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, сообщает БелТА.

«Действительно, вчера утром в системе произошел технический сбой. Он был связан с очередным плановым обновлением системы и затронул определенные банки. Многие могли увидеть отрицательный баланс или какое-то списание денежных средств», — сказал Андрей Картун.

По его словам, сегодня Национальный банк отмечает, что действия работоспособной системы полностью восстановлены. И в том числе сами банки информируют, что исправили все ошибки.

«Деньги никуда не исчезли. Никто их не списывал. Это не была вирусная атака или взлом, а определенный технический сбой при очередном обновлении системы. Могли пострадать все, в том числе сотрудники Национального банка, Беларусского межбанковского расчетного центра и обычные граждане», — добавил Андрей Картун.

Напомним, утром 9 июля клиенты нескольких банков заметили, что с их банковских карт были списаны деньги. Сотрудники кол-центра «Беларусбанка» подтвердили, что действительно возникла проблема, и заверили, что она будет решена в течение дня.

Однако в этот срок уложиться не удалось, и дедлайн несколько раз переносили. В итоге сбой устранили в ночь на 10 июля.

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