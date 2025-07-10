Почему произошел технический сбой с банковскими картами5
- 10.07.2025, 20:53
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Версия от Нацбанка.
Почему произошел технический сбой с банковскими картами, рассказал заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, сообщает БелТА.
«Действительно, вчера утром в системе произошел технический сбой. Он был связан с очередным плановым обновлением системы и затронул определенные банки. Многие могли увидеть отрицательный баланс или какое-то списание денежных средств», — сказал Андрей Картун.
По его словам, сегодня Национальный банк отмечает, что действия работоспособной системы полностью восстановлены. И в том числе сами банки информируют, что исправили все ошибки.
«Деньги никуда не исчезли. Никто их не списывал. Это не была вирусная атака или взлом, а определенный технический сбой при очередном обновлении системы. Могли пострадать все, в том числе сотрудники Национального банка, Беларусского межбанковского расчетного центра и обычные граждане», — добавил Андрей Картун.
Напомним, утром 9 июля клиенты нескольких банков заметили, что с их банковских карт были списаны деньги. Сотрудники кол-центра «Беларусбанка» подтвердили, что действительно возникла проблема, и заверили, что она будет решена в течение дня.
Однако в этот срок уложиться не удалось, и дедлайн несколько раз переносили. В итоге сбой устранили в ночь на 10 июля.