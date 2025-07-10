Послом Украины в США может стать неожиданный кандидат
- 10.07.2025, 21:10
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Зеленский прокомментировал возможное назначение.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если он примет решение о назначении действующего министра обороны Украины Рустема Умерова послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, это приведёт к серьёзным изменениям в Кабинете министров Украины. Как передаёт корреспондент unian.net, об этом он сказал на пресс-конференции в Риме.
Глава государства подчеркнул, что смена посла Украины в США состоится.
«Что касается нового посла, и, бы так сказал, Кабинета министров — я скажу откровенно: если я решу, и это будет в ближайшее время, что представлять Украину в Соединённых Штатах Америки — то есть ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров — это, безусловно, повлияет на серьёзные перестановки в правительстве Украины», — подчеркнул Зеленский.