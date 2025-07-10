закрыть
10 июля 2025, четверг, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Послом Украины в США может стать неожиданный кандидат

  • 10.07.2025, 21:10
  • 1,956
Послом Украины в США может стать неожиданный кандидат

Зеленский прокомментировал возможное назначение.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если он примет решение о назначении действующего министра обороны Украины Рустема Умерова послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, это приведёт к серьёзным изменениям в Кабинете министров Украины. Как передаёт корреспондент unian.net, об этом он сказал на пресс-конференции в Риме.

Глава государства подчеркнул, что смена посла Украины в США состоится.

«Что касается нового посла, и, бы так сказал, Кабинета министров — я скажу откровенно: если я решу, и это будет в ближайшее время, что представлять Украину в Соединённых Штатах Америки — то есть ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров — это, безусловно, повлияет на серьёзные перестановки в правительстве Украины», — подчеркнул Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив