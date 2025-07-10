Экспорт российского зерна рухнул до минимума за 17 лет 10.07.2025, 21:25

Начавшийся экспортный сезон для российской пшеницы стал худшим с 2008 года.

Россия резко сократила экспорт зерна на мировой рынок на фоне проблем с урожаем, низких цен и крепкого рубля, который ударил по доходам фермеров, пишет

The Moscow Times.

Начавшийся экспортный сезон для российской пшеницы стал худшим с 2008 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По оценкам ИКАР, в июле из РФ за рубеж будет продано 2 млн тонн пшеницы — практически вдвое меньше, чем в том же месяце год назад (3,6 млн тонн). «Совэкон» прогнозирует падение экспорта до 2–2,5 млн тонн, а «Русагротранс» ждет 2,4–2,6 млн.

Уборочная кампания-2025, по данным Минсельхоза, отстает от прошлогодней в разы: по состоянию на 2 июля сборы зерна составили 3,8 млн тонн против 16,5 млн годом ранее.

Главный зерновой регион России — Ростовская область, на которую приходится каждая десятая тонна собранной в стране пшеницы, — столкнулась с сильнейшей за несколько лет засухой и, по прогнозам властей, соберет в этом году самый низкий за десятилетие урожай. В прошлом году, после нескольких волн заморозков, в области вместо запланированных 16 млн тонн собрали 11,4 млн. А в этом году урожай может снизиться еще на 20%, предупреждал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Ранее он объявил режим ЧС в 19 районах области из-за засухи, которая также затронула север соседнего Краснодарского края.

Фермеры придерживают зерно, так как его поставки на экспорт невыгодны, и ждут, что цены вырастут, а рубль — упадет. «Фермер находится в таком плохом положении, что в этом сезоне он будет драться за каждую копейку», — рассказал Reuters источник на рынке. По словам другого собеседника агентства из числа экспортеров зерна, дефицит пшеницы уже ощущается в портах.

«Зерно заходит в порт на две–три недели позже ожиданий экспортеров из-за задержки уборки, долгого времени на получение деклараций, низких цен», — говорит источник. По его словам, в портах сложилась ситуация, когда «товар продан, а грузить нечего».

Российский Минсельхоз пока продолжает излучать оптимизм: по его прогнозу, совокупный урожай зерна в стране в этом году превысит прошлогодний на 5 млн тонн и составит 135 млн тонн. Из этого объема 53–55 млн тонн, по оценкам ведомства, будет отправлено на экспорт.

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