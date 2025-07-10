Крах России уже запущен Хикмет Джавадов

10.07.2025, 21:49

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Грохот будет на весь мир.

Сама по себе сегодняшняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби является важным сигналом для мира. Совершенно очевидно, что Россия традиционно рассматривала Южный Кавказ как зону своего влияния. Выбор места проведения переговоров между руководителями Азербайджана и Армении в очередной раз доказал, что Россию уже не воспринимают как сторону, обладающую гегемонией в нашем регионе.

И в Баку, и в Ереване сочли, что имперские амбиции России представляют угрозу для всего Южного Кавказа, и в том числе поэтому имеет место показательный отказ от посреднической миссии этой страны в диалоге между Азербайджаном и Арменией. Победа Азербайджана в 44-дневной войне, блестяще проведенная однодневная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе, в результате чего были восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана, – все это кардинально изменило баланс сил в регионе Южного Кавказа.

Дальше процесс утраты Россией остатков влияния в данном регионе лишь усилился. В том числе и по причине того, что РФ начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Эта ужасная война длится уже более трех лет, и она существенно ослабила РФ с геополитической, экономической и военной точек зрения. Свыше миллиона российских военнослужащих были уничтожены в Украине. Огромное число танков, самолетов, вертолетов, кораблей. Все это – безвозвратные потери.

В том числе и по причине колоссальных людских потерь в войне против Украины, Россия устраивает рейды против мигрантов и против своих же собственных сограждан не славянской национальности. Их принудительная отправка в пекло войны с Украиной – доказательство огромных проблем страны-оккупанта с восполнением потерь среди военнослужащих.

При этом наезды на различные диаспоры говорят и о том, что экономически Россия не тянет уже войну в Украине. Там грядет классическая «махновщина», то есть насильственный передел сфер влияния, отжим большей части капиталов у состоятельных азербайджанцев, армян, грузин, узбеков, казахов и представителей иных национальностей. Война – очень дорогое удовольствие, а в условиях санкций со стороны США и ЕС она становится критически дорогой.

Но именно предсказуемость России, с точки зрения методов, посредством которых она будет пытаться реализовывать поставленные Кремлем задачи по оккупации украинских земель, усиливает стремление дистанцироваться от нее. Азербайджан и Армения показывают пример такого рода действий. Убежден, что мирный договор между странами будет подписан, и сегодняшняя встреча в Абу-Даби стала важнейшим звеном в цепи событий в данном направлении. И широкая мировая общественность узнает об этом не сейчас, а когда придет время.

Безусловно, Россия будет пытаться сорвать подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В ход пойдет все, вплоть до попыток совершения терактов на территории двух этих стран. От государства, которое более трех лет регулярно бомбит Киев, Одессу, Харьков и другие украинские города, убивая мирных украинцев, в том числе и детей, стоит ждать любой подлости. Тем более, что действия Баку и Еревана усиливают аргументы тех стран, которые хотят дистанцироваться от РФ.

В условиях продолжающейся российско-украинской войны это означает меньше политической и логистической поддержки Кремлю. Кроме того, нормализация азербайджано-армянских отношений укрепляет Транскаспийский транспортный маршрут (Китай – Казахстан – Каспий – Азербайджан – Грузия – Европа), в обход РФ. Соответственно, усиливается экономическая изоляция России, снижается ее роль в евразийской логистике. Украина и союзники получают более устойчивые маршруты для обхода российской территории.

Да, мир между Азербайджаном и Арменией, который будет установлен (вопрос только во времени юридического оформления работы в данном направлении), напрямую не определяет ход войны в Украине, но играет важную вспомогательную роль. Ведь ослабляется роль России как страны, которая мечтает о «возрождении СССР». При этом усиливается блок НАТО/ЕС/Турция в стратегически важной зоне. А это то, за что так вроде бы и «боролись» в Кремле. Ну вот: за что боролись – на то и напоролись.

И так будет везде. Процесс геополитического и экономического краха России уже запущен и действует. Да, он произойдет не сегодня и не завтра, но грохот на весь мир, когда все неизбежное станет новой реальностью, будет стоять мощный. И когда это произойдет, весь мир должен будет воздать должное героизму и мужеству Украины, которая играет важнейшую роль в освобождении человечества от такой угрозы, ежедневно неся трагические потери в противостоянии с кровавой империей.

Хикмет Джавадов Гордон

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