Ученые случайно нашли «новую группу крови» 10.07.2025, 21:58

Уникальное открытие французских врачей.

Французские ученые обнаружили сорок восьмой вид крови. Об этом пишет британское издание Independent.

При анализе крови жительницы заморской территории Франции Гваделупы обнаружилось, что донором для неё не могут стать даже её родные братья и сестры — плазма крови женщины отвергала каждый потенциальный донорский образец. До сих пор ни одного другого человека с таким же видом крови, как у этой пациентки, не обнаружено.

Помимо четырех групп крови и резус-фактора, кровь человека обладает десятками других параметров, определяемых различиями в белках и сахарах, покрывающих эритроциты.

Чтобы найти причину того, что кровь жительницы Гваделупы отторгает все донорские материалы, ученые полностью изучили ДНК женщины и обнаружили у неё мутацию в гене PIGZ, который производит фермент, ответственный за добавление определённого сахара в важную молекулу на клеточных мембранах. Из-за отсутствия этого сахара структура молекулы на поверхности эритроцитов изменилась, и кровь получила новый тип.

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