Рубио озвучил шокирующую цифру российских потерь
- 10.07.2025, 22:25
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Госсекретарь США рассказал, сколько солдат потеряла РФ в 2025 году.
Россия потеряла с начала 2025 года 100 000 военных именно убитыми. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио на конференции АСЕАН в Малайзии, пишет «liga.net».
«Важно отметить, что с января этого года, например, российская сторона потеряла 100 000 солдат – убитыми, но не ранеными. А с украинской стороны цифры меньше, но всё равно весьма значительны», – сказал он.
Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не любит войны и считает их «пустой тратой денег и жизней». Поэтому он стремится к тому, чтобы войны прекратились, и намерен сделать всё возможное, чтобы положить конец войне в Украине и другим конфликтам.
«Мы понимаем, что подобные вещи требуют времени и терпения, но нас также огорчает отсутствие прогресса. И мы надеемся, что, основываясь на сегодняшнем и последующих событиях, мы получим больше ясности относительно позиции и приоритетов России в этом отношении и сможем начать добиваться прогресса», – сказал Рубио и отметил, что это непросто.