Рубио озвучил шокирующую цифру российских потерь 10.07.2025, 22:25

3,838

Госсекретарь США рассказал, сколько солдат потеряла РФ в 2025 году.

Россия потеряла с начала 2025 года 100 000 военных именно убитыми. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио на конференции АСЕАН в Малайзии, пишет «liga.net».

«Важно отметить, что с января этого года, например, российская сторона потеряла 100 000 солдат – убитыми, но не ранеными. А с украинской стороны цифры меньше, но всё равно весьма значительны», – сказал он.

Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не любит войны и считает их «пустой тратой денег и жизней». Поэтому он стремится к тому, чтобы войны прекратились, и намерен сделать всё возможное, чтобы положить конец войне в Украине и другим конфликтам.

«Мы понимаем, что подобные вещи требуют времени и терпения, но нас также огорчает отсутствие прогресса. И мы надеемся, что, основываясь на сегодняшнем и последующих событиях, мы получим больше ясности относительно позиции и приоритетов России в этом отношении и сможем начать добиваться прогресса», – сказал Рубио и отметил, что это непросто.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com