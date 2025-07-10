Напрашивается вопрос о здоровье Лукашенко 1 10.07.2025, 22:32

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Почему диктатор так любит лен?

Пресс-служба Лукашенко похвасталась, что он во вторник во время посещения Могилевской области был в одежде отечественного производства.

Как утверждается, ткань для его рубашки выткали на Оршанском льнокомбинате, а пошили саму одежду в минском ателье LineA, известном как «совминовское».

Тут стоит вспомнить, что не так давно, размышляя о необходимости развития в Беларуси этой культуры, Александр Лукашенко завил, что белорусский лен лечит... онкологию, пишет udf.by.

«Я, помню, собирал копейки по стране для того, чтобы модернизировать Оршанский льнокомбинат. Делаем прекрасные вещи там. Может быть, наши женщины не совсем понимают, что такое лен, но потихоньку начинают понимать. И постельные принадлежности, и одежда. Да, она, может быть, больше мнется и прочее, но незаменима для здоровья. Даже специалисты говорят, что мы успешно боремся с онкологией, используя льнопродукцию…», – цитировала диктатора его пресс-служба.

И вот, глядя на такую необъяснимую любовь Лукашенко к льняным вещам, сам собой напрашивается вопрос: уж не болен ли он?

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