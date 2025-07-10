Великобритания и Украина подпишут историческое соглашение
- 10.07.2025, 22:55
В рамках договора планируется поставка более 5000 ракет для систем ПВО.
Великобритания и Украина подпишут историческое соглашение о поставках тысяч ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) от компании Thales. Подписание состоится во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме, сообщает «Европейская правда».
По заявлению британского правительства, договор даст толчок для роста экономики Великобритании, создаст новые рабочие места и поможет Украине продолжать борьбу против российской агрессии.
В рамках договора планируется поставка более 5000 ракет, что существенно усилит ПВО Украины.
Кроме того, Великобритания подтвердила, что в течение следующего года выделит Украине двустороннюю помощь в размере до 283 миллионов фунтов стерлингов. Также планируется выделить до 10,5 миллиона фунтов на программу реформ государственного управления и до 1 миллиона — на поддержку «зелёного перехода» в Украине.
Британский вице-премьер Анджела Рейнер отметила, что эта инициатива свидетельствует о неизменной поддержке Украины, в том числе в защите от ракетных и дроновых атак, а также в деле восстановления страны.
Свою поддержку Украине подтвердили и другие участники конференции: премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о расширении помощи в сферах энергетики, транспорта и обороны, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала новые транши финансовой помощи.