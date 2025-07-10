Украина нашла решение, как уничтожать 700−1000 российских дронов ежедневно 10.07.2025, 23:28

Зеленский заявил, что ВСУ сбивают почти все БПЛА оккупантов.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 10 июля, сказал, что Украина нашла решение сбивать 700−1000 российских дронов ежедневно дронами-перехватчиками, но для этого нужны финансы партнеров, пишет New Voice.

«Если партнеры нас услышат, мы все будем сбивать дронами-перехватчиками… А когда мы решим вопрос с Patriot, то не будет угрозы и от баллистики», — сказал Зеленский на брифинге в Риме по итогам встречи «коалиции желающих».

По словам украинского президента, россияне планируют запускать по 700−1000 БПЛА в сутки и такими атаками диктатор Владимир Путин хочет дестабилизировать украинское общество. Однако Украина будет им отвечать.

«Сейчас, если наши партнеры полностью услышат все, что я с ними обсуждал — мы все будем сбивать. У нас есть решение — дроны-перехватчики, которые сбивают почти все. Мы сможем их массово производить», — добавил президент.

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