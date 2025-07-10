Марко Рубио выразил разочарование после встречи с Лавровым 10.07.2025, 23:44

США рассматривают возможность введения новых санкций.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты разочарованы тем, что не происходит прогресса в мирных переговорах по войне в Украине. Он заявил об этом после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, подчеркнув, что, несмотря на разочарование, США намерены продолжать дипломатические контакты.

Кроме того, Рубио рассказал, что Штаты ведут переговоры с некоторыми странами, такими как Испания и Германия, насчет поставок дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины. По его словам, идет активный поиск «креативных» путей обеспечения Киева оборонным вооружением.

Он также сообщил, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России. Для этого могут использоваться как действующие полномочия президента, так и возможный новый закон, который сейчас обсуждается с Конгрессом.

Что касается поставок оружия Украине, то Рубио пояснил, что приостановка некоторых поставок была временной — связанной с пересмотром запасов Пентагоном. Но теперь поставки продолжаются за счет средств, выделенных еще предыдущей администрацией.

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