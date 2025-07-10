Названы места, которые больше всего «притягивают» людей 10.07.2025, 23:55

Морское побережье вызывает ностальгию.

Ученые из Великобритании и США выяснили, что люди чаще испытывают теплые воспоминания о местах у воды — морях, озерах и реках — чем о лесах, горах или полях. Именно «синие ландшафты» обладают наибольшей эмоциональной притягательностью и могут оказывать значительное психологическое воздействие. Работа опубликована в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology (CRESP).

Участники — более тысячи человек от 18 до 94 лет — описывали места, к которым они чувствуют ностальгию. Исследователи сопоставили эти данные с геолокацией, а также проанализировали язык описаний. Оказалось, что такие места часто упоминались как «красивые», с «видом», «эстетически приятные».

Места у моря составили более четверти всех «ностальгических локаций» у британцев (26%) и пятой части — у американцев (20%). Если прибавить к ним озера и реки, доля «водных» мест возрастает до 35% в Великобритании и 30% в США. Для сравнения, сельская местность и горы упоминаются только в 10% случаев.

«Мы ожидали, что люди чаще будут вспоминать зеленые ландшафты, поскольку многие исследования подчеркивают их пользу для психики. Но оказалось, что именно синие — водные — места оказываются главными якорями ностальгии», — отметила доктор Элизабет Милитару, руководитель проекта.

С научной точки зрения у них есть общие черты: яркость, насыщенность цвета и высокая контрастность, а также умеренная сложность — то, что ученые называют фрактальной структурой. Морское побережье, извилистый берег озера или реки часто обладают именно такими визуальными свойствами. Слишком хаотичные сцены, например в лесу, наоборот, могут вызывать тревожность, а слишком однообразные — скуку.

Исследователи предлагают учитывать результаты работы в градостроительстве, так как обеспечение доступа к водным и зеленым ландшафтам — особенно в плотной городской среде — может играть ключевую роль в поддержании психического здоровья.

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