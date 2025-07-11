Переводчицу Еврокомиссии заподозрили в шпионаже на встрече с Зеленским
- 11.07.2025, 3:33
Она записывала беседу в Брюсселе.
Переводчицу, работавшую в Еврокомиссии, лишили аккредитации по подозрениям в шпионаже, так как она записывала переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщила французская газета Le Monde.
Речь идет о встрече лидеров ЕС в Брюсселе 19 декабря 2024 года, в которой участвовал Зеленский. Как пишет Le Monde, она проходила за закрытыми дверями: присутствовали только главы государств, а переводчикам было строго запрещено делать какие-либо письменные заметки.
Во время переговоров чешские переводчики заметили, что их коллега, ответственная за перевод с украинского, записывает беседу. Об этом сообщили службе безопасности, которая изъяла материалы у переводчицы, а её выдворила из помещения.
Расследование инцидента началось в тот же день. Аккредитацию переводчицы отозвали, ей также запретили появляться в зданиях Европейской комиссии. Результаты внутреннего расследования были переданы бельгийским властям, которые должны определить, следует ли продолжать расследование и можно ли квалифицировать произошедшее как шпионаж.
В комментарии Le Monde Европейская комиссия подтвердила факт инцидента.