Из-за непогоды без электричества осталось 170 населенных пунктов 11.07.2025, 4:00

Наибольшее количество повреждений в Гродненской, Могилевской и Минской областях.

Из-за сильных ливней со шквалистым ветром 9 и 10 июля в стране без электроэнергии остались более 100 населенных пунктов. Об этом сообщает Минэнерго.

По данным на 21.00 10 июля, работы по ликвидации последствий непогоды проводятся в 170 населенных пунктах страны. Наибольшее количество повреждений в Гродненской, Могилевской и Минской областях.

«Задействовано более 60 аварийно-выездных бригад, оснащенных необходимой спецтехникой. Для временного обеспечения потребителей электроэнергией работает 6 дизель-генераторных установок. Созданы оперативные штабы по ликвидации», — сообщает ведомство.

В Минэнерго также отметили, что специалисты будут трудиться и ночью, чтобы устранить все повреждения.

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