Брестчанин за девять лет приводил на генетическую экспертизу шестерых детей 11.07.2025, 6:00

Развеять сомнения он пытался дважды.

Первое обращение мужчины в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области произошло в 2016 году.

Эксперты-генетики проводили исследование биологического материала троих несовершеннолетних детей и устанавливали вероятность отцовства 41-летнего заявителя в отношении их.

Результаты экспертизы подтвердили родство мужчины.

Однако через девять лет мужчина вновь обратился для проведения генетической экспертизы. Возникла необходимость установления отцовства в отношении детей. Их также оказалось трое — два мальчика и девочка.

Биологическое родство мужчины было подтверждено.

Возможно, это не последний визит мужчины в областное экспертное ведомство.

За генетической экспертизой в Брестской области чаще всего обращаются женщины с целью взыскания алиментов, реже — для решения наследственных вопросов. В случае возникновения сомнений в кровных связях инициаторами экспертизы выступают мужчины.

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