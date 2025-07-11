закрыть
11 июля 2025, пятница, 0:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Брестчанин за девять лет приводил на генетическую экспертизу шестерых детей

  • 11.07.2025, 6:00
Брестчанин за девять лет приводил на генетическую экспертизу шестерых детей

Развеять сомнения он пытался дважды.

Первое обращение мужчины в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области произошло в 2016 году.

Эксперты-генетики проводили исследование биологического материала троих несовершеннолетних детей и устанавливали вероятность отцовства 41-летнего заявителя в отношении их.

Результаты экспертизы подтвердили родство мужчины.

Однако через девять лет мужчина вновь обратился для проведения генетической экспертизы. Возникла необходимость установления отцовства в отношении детей. Их также оказалось трое — два мальчика и девочка.

Биологическое родство мужчины было подтверждено.

Возможно, это не последний визит мужчины в областное экспертное ведомство.

За генетической экспертизой в Брестской области чаще всего обращаются женщины с целью взыскания алиментов, реже — для решения наследственных вопросов. В случае возникновения сомнений в кровных связях инициаторами экспертизы выступают мужчины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив