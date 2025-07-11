«Европа делает важное послание Кремлю» 1 11.07.2025, 7:42

4,928

Запад возвращается к ядерной обороне.

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Лондон имел несколько важных последствий, и, пожалуй, самой громкой новостью стало создание совместного французско-британского альянса по ядерному оружию. И это будет иметь гораздо больший резонанс в Кремле, чем все те снаряды и ракеты, которые европейцы обещают изготовить в ближайшие годы.

Об этом пишет в материале для The Telegraph бывший офицер британской армии Хэмиш Де Бреттон-Гордон. Он акцентировал, что за последние несколько недель это уже второе важное заявление по ядерной обороне Европы. Ранее британский министр обороны объявил о приобретении американских самолетов F-35A, которые способны нести ядерное оружие, чтобы нести американскую тактическую ядерную гравитационную бомбу B61.

«Эффективность ядерного сдерживания зависит от паритета и равновесия, и эта позиция была серьезно пошатнута некоторыми комментариями президента США о Европе в последние месяцы. Это могло дать Кремлю понять, что США не будут реагировать, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине или даже в Европе. Тот факт, что Путин и его бандиты постоянно угрожают ядерной атакой с момента начала более широкой войны в Украине, свидетельствует о том, что они подробно об этом думают. Поскольку три дня превратились в три с лишним года, они могут думать, что смогут быстро покончить с Украиной с помощью тактического ядерного оружия, а мы не отреагируем», – пишет автор.

Он согласился, что запуск Британией ракеты «Трайдент», которая в сто раз мощнее российского тактического ядерного оружия, в такой ситуации маловероятен. В таком случае нужен ответ, «меньший, чем развязывание Армагеддона». И теперь он, похоже, будет.

Хэмиш Де Бреттон-Гордон добавил, что хотя F-35A и B61, вероятно, не будут введены в эксплуатацию до конца десятилетия, теперь, когда Франция и Великобритания создали ядерный союз, Путину следовало бы предположить, что тактическое ядерное оружие Франции будет направлено на его армию, если он применит своё собственное ядерное оружие против Украины. По словам автора, такая вероятность вселит страх в сердце диктатора, ведь российская армия является «основой его могущества».

Не менее важным элементом заявления о создании ядерного альянса между Францией и Британией бывший британский офицер называет договорённость о совместной работе над технологиями и боеголовками.

«Европа ищет сильное военное руководство, поскольку мы противостоим новейшему тирану, и ничто не говорит о военной силе больше, чем ядерное оружие. Намерения, продемонстрированные этим соглашением, и общее согласие большинства европейцев тратить 5 процентов ВВП на оборону (или, так или иначе, на вещи, связанные с обороной), является убедительным психологическим и физическим посланием Путину, которое он поймёт – это его язык, который мы слишком долго изучали или, скорее, запоминали», – подчеркнул автор материала.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com