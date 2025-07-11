В Беларуси может подорожать целый ряд товаров 4 11.07.2025, 7:43

3,260

Уже с 1 октября.

Министерство по налогам и сборам напомнило, что с 1 октября появятся новшества в торговле. С этой даты введут маркировку некоторых товаров — безалкогольных напитков, соков, мобильных телефонов и ноутбуков.

Напомним, эту маркировку собирались ввести с 1 декабря прошлого года, но затем перенесли ее на 1 октября нынешнего. С этой даты будет запрещено продавать без специальной маркировки безалкогольные напитки, соки, мобильные телефоны и ноутбуки.

Также власти намерены ввести прослеживаемость отдельных групп товаров. Если упростить, то бизнесу надо будет передавать налоговой данные об остатках. Речь о макаронах, крупах, молочной продукции, кондитерских изделиях, шоколаде, чае, кофе, обуви, бытовой технике, электрических дрелях, моющих средств.

Одновременно со всем этим маркировка товаров несет дополнительные затраты для бизнеса (специальная наклейка требует оплаты), что может быть перенесено в розничную цену. То есть для покупателей товар может стать дороже.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com