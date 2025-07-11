закрыть
11 июля 2025, пятница, 8:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси может подорожать целый ряд товаров

4
  • 11.07.2025, 7:43
  • 3,260
В Беларуси может подорожать целый ряд товаров

Уже с 1 октября.

Министерство по налогам и сборам напомнило, что с 1 октября появятся новшества в торговле. С этой даты введут маркировку некоторых товаров — безалкогольных напитков, соков, мобильных телефонов и ноутбуков.

Напомним, эту маркировку собирались ввести с 1 декабря прошлого года, но затем перенесли ее на 1 октября нынешнего. С этой даты будет запрещено продавать без специальной маркировки безалкогольные напитки, соки, мобильные телефоны и ноутбуки.

Также власти намерены ввести прослеживаемость отдельных групп товаров. Если упростить, то бизнесу надо будет передавать налоговой данные об остатках. Речь о макаронах, крупах, молочной продукции, кондитерских изделиях, шоколаде, чае, кофе, обуви, бытовой технике, электрических дрелях, моющих средств.

Одновременно со всем этим маркировка товаров несет дополнительные затраты для бизнеса (специальная наклейка требует оплаты), что может быть перенесено в розничную цену. То есть для покупателей товар может стать дороже.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 