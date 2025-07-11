Экономика России трещит по швам

Экономика России трещит по швам2
- Игорь Липсиц
- 11.07.2025, 7:52
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Ситуация становится тревожной.
Россия и Путин поставили себе задачу в 2025 году обязательно одержать победу над Украиной и добиться прекращения войны, потому что дальше экономика не выдержит. Поэтому сейчас они будут тратить все, что есть, и производить, сколько могут (и сколько не могут), чтобы подавить Украину и обеспечить себе такую выгодную переговорную позицию, чтобы она могла гарантировать нужный им результат. Картина именно такая, поскольку дальше ситуация становится тревожной. И то, что Путин вдруг заговорил о необходимости снижения военных расходов, означает, что даже его ближайшее окружение сетует. Поскольку экономика начинает трещать по швам, это уже та беда, от которой им нельзя отмахнуться.
Какое-то странное выступление людей на Петербургском экономическом форуме, когда они начали говорить о проблемах, которые мучают российскую экономику, – как раз об этом. Это своего рода очень тихий, максимально лояльный – с подчеркнутым уважением к «государю-императору» – но все-таки бунт.
Путину приходится это учитывать: если тебя предает окружение, долго не удержишься у власти и даже в живых. А окружение начинает раздражаться, потому что потери уже слишком велики, а ситуация в экономике становится слишком уж мрачной. Поэтому единственный шанс Кремля сейчас – максимально быстро задавить Украину, нанести ей серьезные потери и захватить как можно больше, чтобы потом было чем торговаться и чем жертвовать, добиваясь нужного себе решения.
На мой взгляд, это своего рода «психологическая атака». Потому что дальше удерживать нынешний уровень военных расходов и степень милитаризации экономики Россия уже будет не в состоянии. Тогда придется радикально менять образ жизни в стране и двигаться в сторону Северной Кореи с максимально жестким ограничением свободы и потребления населения, передачей всех денег только на войну. Такой вариант тоже возможен, но это неприятная модель, которой Путин попытается избежать.
Игорь Липсиц, «Главред»