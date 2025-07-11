закрыть
11 июля 2025, пятница, 8:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Три белорусских футбольных клуба победили соперников из Армении, Македонии и Черногории

1
  • 11.07.2025, 7:59
  • 1,124
Три белорусских футбольных клуба победили соперников из Армении, Македонии и Черногории

Это рекорд.

Еще никогда в истории белорусского футбола три команды не выигрывали еврокубках в один день. Гродненский «Неман» победил в Ереване армянский клуб «Урарту» со счетом 2:1.

Брестское «Динамо» в Черногории выиграло с тем же счетом 2:1 у местной «Сутьески» в городе Никшич.

«Торпедо-БелАЗ» из Жодино в формально домашнем матче, который прошел в венгерском городе Сомбатхей, уверенно переиграло северомакедонский клуб «Работнички» — 3:0.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 