Три белорусских футбольных клуба победили соперников из Армении, Македонии и Черногории 1 11.07.2025, 7:59

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Это рекорд.

Еще никогда в истории белорусского футбола три команды не выигрывали еврокубках в один день. Гродненский «Неман» победил в Ереване армянский клуб «Урарту» со счетом 2:1.

Брестское «Динамо» в Черногории выиграло с тем же счетом 2:1 у местной «Сутьески» в городе Никшич.

«Торпедо-БелАЗ» из Жодино в формально домашнем матче, который прошел в венгерском городе Сомбатхей, уверенно переиграло северомакедонский клуб «Работнички» — 3:0.

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