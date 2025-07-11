Три белорусских футбольных клуба победили соперников из Армении, Македонии и Черногории

Три белорусских футбольных клуба победили соперников из Армении, Македонии и Черногории1
- 11.07.2025, 7:59
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Это рекорд.
Еще никогда в истории белорусского футбола три команды не выигрывали еврокубках в один день. Гродненский «Неман» победил в Ереване армянский клуб «Урарту» со счетом 2:1.
Брестское «Динамо» в Черногории выиграло с тем же счетом 2:1 у местной «Сутьески» в городе Никшич.
«Торпедо-БелАЗ» из Жодино в формально домашнем матче, который прошел в венгерском городе Сомбатхей, уверенно переиграло северомакедонский клуб «Работнички» — 3:0.