В Беларуси могут резко подорожать автомобили 11.07.2025, 8:14

2,356

За все заплатит потребитель.

В августе белорусский автобизнес ждет важное событие — изменятся правила ввоза транспортных средств в страну. В результате для обычных белорусов машины могут подорожать, пишут росСМИ.

Летом 2022 года в Беларуси ввели особые меры, чтобы не допустить дефицита легковых автомобилей на отечественном рынке: машины ввозили в страну по упрощенной схеме.

Теперь угрозы дефицита (которого, к слову, так и не случилось) нет, и власти приняли решение вернуть все как было. Тем более спрос на рынке имеется, а статистика обнадеживает — за шесть месяцев 2025-го продано почти 25 тысяч новых машин. Это столько, сколько за весь 2023 год.

Известно, что новые правила заработают уже через месяц — в августе 2025-го, а для электромобилей — с 1 января 2026-го. Как постановление Совмина может сказаться на стоимости машин и затронет ли интересы физлиц? Или только официальных импортеров? Об этом рассказал председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода.

Постановление № 372, изменяющее правила ввоза, было официально опубликовано 10 июля. Как отметили в Совмине, документ не затрагивает транспортные средства, которые для личного пользования ввозят физические лица. Однако, как считает Варивода, косвенно данное изменение все же может коснуться физлиц.

«Эта мера может затронуть интересы физических лиц, которые намереваются приобрести автомобили у импортеров-юрлиц. У этих импортеров могут возникнуть дополнительные трудности или затраты на оценку соответствия ввозимого транспортного средства. А в конечном итоге за все заплатит потребитель», — пояснил он.

Так же было с утильсбором, ставки которого повысили в Беларуси в феврале. При этом напрямую интересы физлиц, ввозящих авто, новая мера не затрагивает. Поскольку для обычных граждан предусмотрена другая процедура оценки соответствия машины: выдается документ, который называется СБКТС — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

«Особый» период выдачи дилерам документов по оценке соответствия продлился три года и закончится в этом августе.

«Это возврат к прошлому, к действию того документа, который называется технический регламент 018/2011. При этом сохраняется возможность получить заключение, но теперь с учетом ограничений, которые введены свежим 372-м постановлением. То есть не более 150 единиц транспортного средства одного типа в течение календарного года», — пояснил Варивода.

На простом языке тип транспортного средства — что-то вроде модели автомобиля. Допустим, есть марка Cherry, а есть модели — Tiggo 3, Tiggo 7, Tiggo 8 и так далее.

«Вот тип транспортного средства — это что-то близкое по понятию к модели. Условно говоря, можно сказать, что каждой модели теперь не более 150 единиц. Это в целом касается всех импортеров», — добавил эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com