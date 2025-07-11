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Гиркин предрек контрнаступление ВСУ

  • 11.07.2025, 8:24
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Гиркин предрек контрнаступление ВСУ
Игорь Стрелков

Уже в этом месяце.

Российский террорист, экс-главарь «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин), ныне заключённый по делу о «дискредитации власти», паникует. Из камеры российского СИЗО он опубликовал прогноз, в котором заявил: армия РФ застряла на фронте, а Украина готовит ответ.

Об этом сообщает «Диалог».

По словам Стрелкова, российское наступление «завязло» и не достигло поставленных целей. Он считает, что уже в нынешнем месяце украинские силы могут перейти в активную фазу контрнаступления.

«Предполагаю возможным контрудар (или даже контрудары) противника», — написал он.

В качестве потенциальных направлений Стрелков назвал Донбасс и район Тендровской и Кинбурнской кос, где, по его словам, российская армия ушла слишком далеко от укреплённых позиций и оказалась уязвимой.

Особое внимание он уделил тактике ВСУ, предположив, что до начала основного удара украинские военные могут нанести массированный огневой удар по российским системам ПВО, используя беспилотники, ракеты и, возможно, истребители F-16.

«Перед ударом враг, видимо, попытается вынести наши ПВО и другие средства огневой поддержки массированным ударом БПЛА, авиации (F-16 в т.ч.) и различных ракетных систем», — добавил он.

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