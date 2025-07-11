Украинские дроны атаковали авиазавод, где Россия делает МиГи 11.07.2025, 9:14

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БПЛА ударили по Подмосковью.

В Туле, Подмосковье и Тверской области прогремели взрывы возле крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса оккупантов.

В частности, по данным росСМИ и пабликов, стало известно, что ночью дроны атаковали подмосковную Дубну, где находится предприятие «Кронштадт», разрабатывающее БПЛА. Это не первая атака на этот завод, пишет UNIAN.

Также ночью дроны атаковали Луховицкий авиационный завод, который производит истребители МиГ-29, МиГ-23, МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2.

Кроме этого прилет зафиксирован в Тверской области. Там прогремел целый ряд взрывов.

Росавиация ночью объявила о введении «временных ограничений» в московском аэропорту Жуковский. А уже утром Росавиация закрыла главный аэропорт Санкт-Петербурга Пулково.

Это было сделано сразу после того, как Минобороны РФ отрапортовало о 155 сбитых за ночь украинских беспилотниках.

Такие меры Росавиация обычно принимает при угрозе появления украинских беспилотников в регионе, где находится аэропорт.

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