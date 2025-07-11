Белорусов снова ждут ливни 11.07.2025, 9:21

Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня.

В пятницу, 11 июля, в Беларуси будет облачно с прояснениями. По данным Белгидромета, на большей части станы ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами — сильные ливни. Днём в отдельных районах синоптики спрогнозировали град. Что касается температуры, ночью она составит от +12 до +18°С (по северо-востоку до +21°С), а днём будет колебаться в пределах от +15°С по юго-западу до +31°С по северо-востоку Беларуси.

Прогноз погоды по регионам:

Брест. +16..+18°С. Облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%), гроза.

Витебск. +28..+30°С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), гроза, при грозе — сильные ливни и град.

Гомель. +24..+26°С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), гроза.

Гродно. +17..+19°С. Облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%), гроза.

Могилёв. +24..+26°С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), гроза.

Минск. +20..+22°С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%).

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