«Лукашенко это прекрасно знает»
- 11.07.2025, 9:24
ВСУ ответят на провокации ударами по белорусским НПЗ.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал «Главреду» вероятность попытки нового наступления страны-агрессора РФ с территории Беларуси.
Свитан добавил, что армия Украины может «достать» до всех объектов белорусской экономики, которые работают в военном режиме, потому для Украины являются военными объектами.
«Мозырский НПЗ, НПЗ «Нафтан», Белкалий и белорусская железная дорога – все это может быть выключено за несколько часов нашими дальними средствами поражения. Лукашенко все это прекрасно знает, потому не допустит, чтобы российская армия зашла на украинскую территорию из Беларуси», — уверен он.