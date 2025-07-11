«Лукашенко это прекрасно знает» 11.07.2025, 9:24

ВСУ ответят на провокации ударами по белорусским НПЗ.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал «Главреду» вероятность попытки нового наступления страны-агрессора РФ с территории Беларуси.

Свитан добавил, что армия Украины может «достать» до всех объектов белорусской экономики, которые работают в военном режиме, потому для Украины являются военными объектами.

«Мозырский НПЗ, НПЗ «Нафтан», Белкалий и белорусская железная дорога – все это может быть выключено за несколько часов нашими дальними средствами поражения. Лукашенко все это прекрасно знает, потому не допустит, чтобы российская армия зашла на украинскую территорию из Беларуси», — уверен он.

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