Александр Глеб просил Польшу снять с него санкции

Александр Глеб просил Польшу снять с него санкции4
- 11.07.2025, 9:40
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Белорусский футболист объяснял, что не поддерживает Лукашенко и российскую агрессию.
Белорусский футболист Александр Глеб стал нежелательным лицом на территории Польши. Причем поляки тогда обещали не только запретить въезд на свою территорию, но и во всю Шенгенскую зону. Также были «заморожены» финансовые и экономические ресурсы на территории Польши, пишет «Трибуна».
Через два года экс-футболист «Арсенала» и «Барселоны» решил подать апелляцию. Согласно документу DPP-WTPZ.0272.74.2025.BS(6), опубликованному на сайте gov.pl, Глеб просил исключить его из санкционного списка, опираясь на следующие моменты:
«Деятельность заявителя не имеет политического характера, он пытается сохранять политический нейтралитет»;
«Заявитель публично не выражает несогласие с властью Александра Лукашенко, так как это может повлиять на его жизнь и жизнь его семьи»;
«Заявитель не поддерживает российскую агрессию против Украины, включая поддержку, которую оказывает Беларусь России».
По мнению заявителя, которым был Глеб, в Польше не было оснований принимать санкционные меры в отношении него, так как он «не имеет финансовых и экономических средств в стране, не поддерживает агрессию РФ, нарушение прав человека или репрессии и не связан с субъектами, осуществляющими подобную деятельность».