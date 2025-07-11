Единственный авианосец Путина могут списать на металлолом 2 11.07.2025, 9:57

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Его ремонтировали семь лет.

Минобороны РФ может отказаться от восстановления единственного авианосца в составе российского флота — крейсера «Адмирал Кузнецов», который находится на ремонте с 2018 года, сообщил «Известиям» осведомленный источник. По его данным, ремонт и модернизация корабля на данный момент приостановлены, а вопрос о его дальнейшем будущем должен быть решен в ближайшее время. Представители Главкомата Военно-морского флота (ВМФ) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая занималась восстановлением крейсера, сейчас обсуждают, если ли смысл возвращать авианосец в боевой состав флота, отметил собеседник издания.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц назвал отказ от продолжения ремонтных работ «абсолютно правильным». По его мнению, российскому флоту «Адмирал Кузнецов» не нужен даже модернизированный. «Авианосец — это уже уходящая эпоха. ‹…› Это очень дорогое и неэффективное морское оружие. Будущее за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиации. А «Адмирал Кузнецов», если будет принято решение не продолжать ремонт, остается только взять, разрезать на металлолом и утилизировать», — сказал Авакянц.

При этом в действующих стратегических документах, в том числе в «Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года», предусмотрено наличие авианосного соединения как на Северном, так и на Тихоокеанском флоте, напомнил контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов. «Вопрос в другом — в финансировании с учетом того, что сейчас идет специальная военная операция. Сейчас главное — победа в СВО, а там будет понятно, что надо дальше будет строить», — отметил Чекмасов.

Несмотря на развитие беспилотных систем, в том числе надводных и подводных, без авиационного прикрытия в дальних походах не обойтись, считает военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. «Конечно, случай с «Адмиралом Кузнецовым» тяжелый: долго ремонтируют, были проблемы, был пожар. Но то, что сейчас многие страны, в том числе Индия и Китай, развивают авианосный флот, говорит о том, что такие корабли нужны», — сказал Дандыкин.

Аналогичной позиции придерживается сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. По его мнению, флоту нужен собственный аэродром в море, а это требует наличия авианесущих кораблей. В то же время Крамник отметил, что единственный российский авианосец, который был спущен на воду в 1985 году, а в 1991-м введен в эксплуатацию, сильно устарел. «Поэтому надо с учетом накопленного при эксплуатации «Адмирала Кузнецова» опыта построить другой корабль. Мы можем это сделать, у нас есть верфи, позволяющие строить корабли таких размеров», — добавил Крамник.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак противника и поддержки операций по десантированию. На корабле могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета. На ремонт авианосец встал по возвращении из похода в Средиземное море, где наносил удары по объектам боевиков в Сирии. Изначально реконструкция оценивалась в 20 млрд руб. В декабре 2019 года на корабле произошел пожар, при котором погибли два человека, еще 14 пострадали. Предполагалось, что крейсер вернется в состав ВМФ в 2022 году, но сроки завершения ремонта несколько раз переносили. Источник ТАСС ранее сообщал, что срок службы авианосцы могут продлить на 20 лет.

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