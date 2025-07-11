«Против меня ополчился весь домовой чат» 5 11.07.2025, 10:14

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Белорус, сам того не подозревая, стал «тем самым шумным соседом».

В каждом доме рано или поздно появляется «тот самый шумный сосед», который, по мнению остальных, делает ремонт целую вечность. Но порой человек становится виноватым, просто потому что так решили другие — в общем чате. Невыносимым соседом стал и читатель «Онлайнера» — против своей воли, конечно.

— Новостройке три года. По мнению одной из соседок, я якобы с первого дня открыл у себя на 10-м этаже пилораму. Штроблю, пылю и сверлю каждый день. Проблема в том, что ощущения — это ее единственное доказательство. И она уже успела настроить против меня весь чат молодых мамочек, живущих в нашем доме.

Самое интересное, что я живу в другой квартире, а еще часто путешествую. И первые полтора года я ремонтом почти не занимался. Когда стали появляться лишние деньги, а заодно и настроение, стал что-то улучшать. Поэтому процесс тянется уже три года, но это не значит, что он идет непрерывно. Сейчас — по несколько дней в неделю, но бывают и перерывы по месяцу. Однако в домовом чате постоянно намекают именно на мою квартиру. Причем все работы я делаю в будние дни и только в разрешенное время — с 10—11 утра до 16—17 вечера, чтобы без пробок доезжать в противоположный район города.

Большую часть работ выполняю сам, иногда вызываю специалистов. Но отмечу, что демонтаж, штробление, штукатурку и шлифовку стен делал в тот период, когда весь дом одновременно занимался ремонтом.

Однажды, когда всему этажу выключили электричество, та самая активная соседка снова решила, что это из-за меня. Хотя в этот же день она приходила ко мне и видела, что у меня в данный момент никакие работы не ведутся, нет ни пыли, ни гор мусора. Позже выяснилось, что ремонт был совершенно в другой квартире. Но передо мной так никто и не извинился. Обвинить проще, чем признать ошибку — на это нужна смелость.

Бывает, соседи пишут мне в личные сообщения. И я им объясняю, что меня нет в квартире или вообще в стране. Последний раз, когда я был за границей, без связи, позвонил один из жильцов на номер, который был указан в договоре на покупку квартиры… Меня это возмутило: доступа к этому контакту у соседей быть не должно. Собираюсь написать по этому поводу заявление в милицию и обратиться в центр защиты персональных данных.

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