Зеленский заявил, что переговоров с Россией в ближайшее время не будет 11.07.2025, 10:24

Путин не хочет мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноценные переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном возможны лишь после завершения обменов, согласованных на возобновившихся переговорах в Стамбуле. «Мы должны довести до конца то, о чем договорились на второй встрече. А именно — завершить обмены, которые были согласованы в Стамбуле. И только после этого команды могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров. Примерно так», — сказал Зеленский во время беседы с журналистами в Риме, сообщает «РБК-Украина».

Глава государства отметил, что для реального завершения войны и достижения значимых результатов в мирных переговорах необходимо готовить именно встречу лидеров стран. «Как я уже говорил, мы открыты к любому формату. Безусловно, формат Украина—Россия—США на уровне глав государств — самый желательный. За столом должны звучать не только слова, но и конкретные гарантии», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что пока говорить о конкретной площадке для переговоров преждевременно. При этом президент Украины выразил благодарность Ватикану за готовность организовать встречу на своей территории. Также, по его словам, предложения о проведении переговоров поступили от Австрии, Швейцарии и Турции.

Кроме того, Зеленский вновь заявил о стремлении Владимира Путина затянуть войну. «По данным нашей разведки и разведок партнеров, у нас есть все основания считать, что Россия намерена затягивать эту войну. Путин отказывается от любых возможностей установить настоящее перемирие. Он не хочет мира. Он зависим от войны и убийств, и его можно остановить только реальной силой. Поэтому наша оборона должна быть достаточно мощной», — подчеркнул он.

Президент добавил, что, по имеющимся у Украины оценкам, в следующем году Путин может направить на войну до 300 млрд долларов. Однако, как считает Зеленский, санкционное давление остановит возможности Кремля продолжать финансирование агрессии.

После трехлетнего перерыва делегации Украины и России провели две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. В ходе переговоров стороны обменялись проектами меморандумов с предложениями по прекращению огня. Практическим результатом стала серия обменов пленными и телами погибших. В Кремле ранее заявляли, что дата третьего раунда будет определена после завершения всех обменов, согласованных по итогам стамбульских консультаций.

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