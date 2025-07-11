В Беларуси будут перебои в работе банковских карт

В Беларуси будут перебои в работе банковских карт1
- 11.07.2025, 10:29
Следует запастись наличными.
В ночь на 12 июля Банковский процессинговый центр проведет технологические работы. Об этом предупредил Беларусбанк.
В сообщении сказано, что в период с 2:00 до 2:30 будет недоступен сервис «SMS-оповещение», в том числе рассылка специальных сообщений: доставка CVV, PIN, кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в интернете, кодов активации платежных приложений.
А с 3:00 до 3:30 и с 4:00 до 5:00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек в торговле, пунктах выдачи наличных, банкоматах и устройствах самообслуживания.
Напомним, в среду, 9 июля, в белорусской карточной системе произошел масштабный сбой: с утра клиенты трех крупных банков — Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка — обнаружили на своих счетах минусовой баланс.