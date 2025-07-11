«Потеряла дар речи в магазине» 1 11.07.2025, 10:51

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Белоруски показали свои продуктовые корзины.

Кажется, белорусские магазины превратились в мини-квест. Задание: найти, чем накормить семью на неделю и уложиться в 100 рублей. А в бонус — не впасть в ступор от цен. С этим, кстати, помогает психотерапия под названием «распаковка на камеру».

Пользовательницы TikTok массово делятся видео: показывают, что купили, сколько это стоило — и как вообще выжить.

BGmedia собрал три истории — три женщины, три формата жизни и одна общая правда: продукты в Беларуси — это роскошь.

История 1. Многодетная мама: 115 рублей — и это еще «дешево»

Обычный чек семьи — 180 рублей, но в этот раз вышло всего 115. Если присмотреться, то в продуктовом наборе — одна молочка.

«Три бутылки молока, одна бутылка кефира, три сметаны, вот такой йогурт. Майонез, сыр, сахар, творожный сыр. А так бюджетно получилось, потому что с деревни мы привезли три пачки творога, кабачки, огурцы, помидоры. Всего лишь 115 белорусских рублей. И да, это нам на неделю», — перечисляет хозяйка.

Также среди покупок хлеб, батон, кофе и немного овощей. Однако, комментаторы не разделяют восторга авторa ролика по поводу дешевизны ее продуктовой корзины.

«Ни круп, ни картошки, ну и без мяса. А так — до 200 дошли бы».

«Я в магазине оставляю 100 рублей — и есть нечего. Как?».

«Одна молочка и овощи — и это на неделю?».

История 2. Семья с ребенком: около 45 рублей — «Овощи летом — дороже, чем зимой. Это как вообще?»

Небольшая закупка в «Копеечке»: пельмени (где упаковка стала меньше), вареники с картошкой, немного молочки, лаваш, пара овощей и самый дешевый гель для душа. Все на 50+ рублей — и это еще самый дешевый магазин, как говорит автор.

«Куда мы все катимся. Вы видели цены в магазинах? Нет, я уже не говорю, как бабка. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. Я сейчас сходила в магазин, но по факту нечего есть», — сетует молодая мама.

Пользователи в комментариях с ней согласны.

«Так цены растут, а зарплата пять лет не увеличивается».

«За полсезона раз купила клубники на 10 рублей, и то для дочки по большей части. Все. Черешня? Персики? Ну как бы нет, что за жесть вообще. Пару лет назад фрукты и овощи всегда были в холодильнике, сейчас ничего не могу себе позволить».

«Потеряла дар речи в магазине».

«Это не цены высокие, а зарплаты мизерные».

«В магазин скоро как в музей будем ходить».

«Полностью согласна, продукты, коммуналка дорожает, зарплаты падают».

«Я согласна с вами…не представляю, как сейчас живут молодые семьи с детками…..».

«Мой бюджет 750 рублей. Мне очень тяжело, экономия моя зашкаливает и все равно».

«Сходила сегодня на рынок Комаровку! Это ужас! Сало 35-38 руб за кг! Картошка 3,5 — 5 руб! Это раньше самые дешевые продукты были! А теперь деликатес и не каждый купит!».

История 3. Женщина с ребенком: 69,69 рублей — и только хлеб, картошка, кофе и приправы

За 70 рублей женщина купила хлеб, немного картошки, килограмм сахара, пару огурцов, масло, приправы, кофе, пару йогуртов. Все. Мяса нет, рыбы нет, ничего горячего не сваришь — максимум перекус.

«Цены космос, а поесть нечего».

«Вот мешок, он почти пустой. 70 рублей. Как это возможно?».

«Просто перекусить. Не жить, а доживать».

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