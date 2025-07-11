WSJ: Как расположить к себе Трампа 11.07.2025, 10:56

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Африканские политики хотят выдвинуть президента США на Нобелевскую премию.

Во время встречи с африканскими лидерами в Белом доме президент США Дональд Трамп неожиданно стал центром обсуждения возможной номинации на Нобелевскую премию мира. Идея кандидатуры американского президента заметно подняло ему настроение, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп давно проявляет интерес к престижной награде и не раз выражал недовольство тем, что до сих пор не получил ее. Теперь мировые лидеры все чаще используют это как способ расположить его к себе. Во время официальных визитов они открыто хвалят Трампа, называя его миротворцем и визионером, а некоторые — как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — даже направляют официальные письма в Нобелевский комитет с предложением наградить президента США.

Пакистан также выступил с заявлением, поддержав выдвижение Трампа, сославшись на его роль в снижении напряженности между Индией и Пакистаном. А в ходе ужина в Белом доме африканские лидеры высказались за его кандидатуру, отметив, что «нашему миру нужно больше мира».

Тем не менее критики указывают, что массовые депортации, политические преследования и нерешенные конфликты в Газе и Украине ставят под сомнение соответствие Трампа критериям премии. В прошлом Трамп уже номинировался на Нобелевскую премию за участие в мирных переговорах на Ближнем Востоке, но награду тогда получили журналисты из России и Филиппин.

Окончательное решение Нобелевского комитета будет объявлено в октябре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com