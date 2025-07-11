WSJ: Как расположить к себе Трампа
- 11.07.2025, 10:56
Африканские политики хотят выдвинуть президента США на Нобелевскую премию.
Во время встречи с африканскими лидерами в Белом доме президент США Дональд Трамп неожиданно стал центром обсуждения возможной номинации на Нобелевскую премию мира. Идея кандидатуры американского президента заметно подняло ему настроение, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Трамп давно проявляет интерес к престижной награде и не раз выражал недовольство тем, что до сих пор не получил ее. Теперь мировые лидеры все чаще используют это как способ расположить его к себе. Во время официальных визитов они открыто хвалят Трампа, называя его миротворцем и визионером, а некоторые — как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — даже направляют официальные письма в Нобелевский комитет с предложением наградить президента США.
Пакистан также выступил с заявлением, поддержав выдвижение Трампа, сославшись на его роль в снижении напряженности между Индией и Пакистаном. А в ходе ужина в Белом доме африканские лидеры высказались за его кандидатуру, отметив, что «нашему миру нужно больше мира».
Тем не менее критики указывают, что массовые депортации, политические преследования и нерешенные конфликты в Газе и Украине ставят под сомнение соответствие Трампа критериям премии. В прошлом Трамп уже номинировался на Нобелевскую премию за участие в мирных переговорах на Ближнем Востоке, но награду тогда получили журналисты из России и Филиппин.
Окончательное решение Нобелевского комитета будет объявлено в октябре.