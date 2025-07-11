В Беларуси массово банкротятся предприятия 3 11.07.2025, 11:02

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В Гомельской области их больше всего.

Верховный суд Беларуси опубликовал 10 июля свежую справку по делам об урегулировании неплатежеспособности, находящихся в производстве экономических судов. В публикации говорится о том, что на 1 июля в Беларуси ведется 36 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) государственных организаций и предприятий, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде.

Как заметил «Флагшток», больше всего таких организаций — в Гомельской области. В производстве регионального Экономического суда находится 8 дел о банкротстве, в то время как в судах других областей таких дел от 0 до 4.

Вот какие это предприятия в Гомельской области: ОАО «Мозырский спиртоводочный завод», «Гомельский завод металлоконструкций» ОАО «Гомельоблстрой», ОАО «Гомельский жировой комбинат», ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат», ОАО «Гомельоблстрой», ОАО «Гомельторгмаш», Белорусско-нидерландское совместное предприятие «АМИПАК», ОАО «Строительно-монтажный трест № 27».

Отметим, что дела о банкротстве этих предприятий ведутся уже много лет, некоторые — еще с 2016 года.

Дело только одного предприятия было закрыто — это жлобинский «Строительно-монтажный трест № 40». В публикации Верховного суда отмечается, что в отношении этой организации производство о банкротстве было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения в июне 2025 года.

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