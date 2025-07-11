Премия «Эмми»: названы основные претенденты
- 11.07.2025, 11:12
Официальные номинанты будут объявлены 15 июля.
В гонке за премию «Эмми» в категории «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» ожидается высокая конкуренция: за семь номинаций борются сразу 161 претендент. Среди них — настоящие звезды, которые могут установить исторические рекорды, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
82-летний Харрисон Форд, несмотря на многолетнюю карьеру, ни разу не номинировался на «Эмми». Это может измениться: актер считается одним из главных претендентов на номинацию за роль в 2-м сезоне сериала «Психиатрия» (Shrinking). Форд также может попасть в список номинантов за главную роль в драме «1923» от Paramount+. Если он получит номинацию, то станет вторым самым возрастным актером, представленным в этой категории, уступив лишь Алану Аркину (86 лет).
Также близок к историческому достижению Тайлер Джеймс Уильямс, звезда «Начальной школы Эбботт» (Abbott Elementary). В случае четвертой подряд номинации он обойдет Андре Браугера и станет самым часто номинированным чернокожим актером в этой категории.
Еще один возможный рекорд принадлежит актеру «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live) Боуэну Янгу. Если его вновь номинируют, он станет самым часто номинированным азиатом-мужчиной во всех актерских категориях «Эмми».
Период отбора на «Эмми» завершился 31 мая. Голосование проходило с 12 по 23 июня, а официальные номинанты будут объявлены 15 июля.