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Премия «Эмми»: названы основные претенденты

  • 11.07.2025, 11:12
Премия «Эмми»: названы основные претенденты

Официальные номинанты будут объявлены 15 июля.

В гонке за премию «Эмми» в категории «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» ожидается высокая конкуренция: за семь номинаций борются сразу 161 претендент. Среди них — настоящие звезды, которые могут установить исторические рекорды, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

82-летний Харрисон Форд, несмотря на многолетнюю карьеру, ни разу не номинировался на «Эмми». Это может измениться: актер считается одним из главных претендентов на номинацию за роль в 2-м сезоне сериала «Психиатрия» (Shrinking). Форд также может попасть в список номинантов за главную роль в драме «1923» от Paramount+. Если он получит номинацию, то станет вторым самым возрастным актером, представленным в этой категории, уступив лишь Алану Аркину (86 лет).

Также близок к историческому достижению Тайлер Джеймс Уильямс, звезда «Начальной школы Эбботт» (Abbott Elementary). В случае четвертой подряд номинации он обойдет Андре Браугера и станет самым часто номинированным чернокожим актером в этой категории.

Еще один возможный рекорд принадлежит актеру «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live) Боуэну Янгу. Если его вновь номинируют, он станет самым часто номинированным азиатом-мужчиной во всех актерских категориях «Эмми».

Период отбора на «Эмми» завершился 31 мая. Голосование проходило с 12 по 23 июня, а официальные номинанты будут объявлены 15 июля.

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