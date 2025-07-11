ВСУ ликвидировали наемников армии РФ из почти 30 стран 1 11.07.2025, 11:39

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Лидеры по потерям – страны Центральной Азии.

На фронте в Украине ликвидировали более 500 иностранных граждан, которые воевали в составе российских оккупационных войск. Об этом сообщила BBC со ссылкой на совместное расследование с изданием «Медиазона» и командой волонтеров.

Журналисты установили имена 118 139 российских военных, погибших с начала полномасштабной войны против Украины, среди них оказалось более 500 иностранцев из 28 стран, включая США, Египет, Шри-Ланку, Непал, страны Африки и Центральной Азии.

BBC уточняет, что эти данные касаются только тех, кто не имел российского гражданства на момент подписания контракта с Минобороны РФ. Реальное число погибших иностранцев, скорее всего, значительно выше, ведь российская сторона скрывает потери, особенно среди тех, кого привозят воевать за деньги или обещанное гражданство.

Так, среди ликвидированных – 29-летний египтянин Ахмед Дераз, работавший в Екатеринбурге. Он подписал контракт с армией РФ и погиб 17 марта 2024 года в Украине. Всего на войне против Украины были убиты как минимум четыре гражданина Египта.

Лидеры по потерям – страны Центральной Азии

Лидерами по количеству погибших среди иностранцев остаются граждане Таджикистана, 72 человека, и Узбекистана, 66 человек. Журналисты отмечают, что более половины из них ранее находились в российских колониях, а затем были отправлены на фронт в обмен на обещание освобождения.

Среди погибших есть 63 уроженца Грузии – почти все из Южной Осетии и Абхазии, которые с начала 90-х годов фактически не контролируются Тбилиси. Также выявлено 70 погибших граждан Непала, и еще около 50 считаются пропавшими без вести.

Расследование подтвердило участие в войне против Украины и выходцев из Эфиопии, Замбии, Центральноафриканской Республики, Танзании, Того и Шри-Ланки. В Рязани на кладбище десантников журналисты обнаружили могилы четырех граждан Шри-Ланки, отправленных на фронт после подписания контрактов с российской армией.

BBC сообщает и о погибших американцах, воевавших за РФ.

Данные о солдатах из КНДР засекречены

Отдельно в материале подчеркивается, что лидером по скрытым потерям среди иностранцев может быть Северная Корея. По данным разведки Южной Кореи, на фронте были ликвидированы около 600 северокорейских военных, но Пхеньян не раскрывает никаких сведений об этих потерях.

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