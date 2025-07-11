Шесть лет назад лукашисты помпезно открыли завод по выпуску лекарств

Шесть лет назад лукашисты помпезно открыли завод по выпуску лекарств2
- 11.07.2025, 11:43
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Но что-то пошло не по плану.
На аукцион выставили завод в Скиделе, где планировали выпускать лекарственные препараты. Объявление опубликовано на сайте «БелЮрОбеспечения», пишет «Зеркало».
Производственно-складское помещение площадью 2 053,7 м² принадлежит компании «Новалок» и находится в городе Скидель Гродненского района. На него наложен запрет совершения регистрационных действий.
Начальная цена имущества — 1 060 000 рублей.
Предприятие торжественно открыли в марте 2019 года. Открывать завод тогда приехали на тот момент глава совета республики Михаил Мясникович и министр здравоохранения Валерий Малашко.
Там собирались выпускать таблетки и капсулы — более 78 млн единиц продукции в год, в том числе препараты для лечения ВИЧ, туберкулеза и диабета. Сообщалось, что его создавали рамках совместного белорусско-индийского инвестиционного проекта с участием компаний «Белмедпрепараты» и Lok-beta Pharmaceuticals. По данным на 2023 год, первому из них принадлежала доля в 23,14%, второй — 76,86%.
В проект инвестировали около 3,6 млн долларов.
В этом году у компании начали накапливаться долги по выплате налогов и взносов в бюджет.