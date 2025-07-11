Фол последней надежды Сергей Таран

11.07.2025, 11:55

2,312

На что надеется Путин.

До сих пор Путину удавалось замылить глаза Трампу и делать вид, что Кремль готов к миру. Однако Трамп, как он говорит, разочаровался в Путине, и теперь готов поддерживать санкции против РФ, — а законопроект об этом уже обсуждается в Конгрессе.

Именно сейчас происходят прямые консультации между Белым домом и Конгрессом по содержанию этих санкций, и Путин, очевидно, хотел бы произвести на Трампа впечатление, что он все еще готов к дипломатии, и, вот, Лавров даже передает ему по этому поводу «конкретные предложения». Поэтому-то Лавров и встретился с Рубио, чтобы повесить ему на уши немного кремлевской лапши о мире.

Не думаю, что сейчас такие манипуляции удадутся Путину на 100%. Но считаю, что после предложения Кремля, Трамп еще с большей настойчивостью будет требовать от Конгресса, чтобы последнее слово в конкретных механизмах санкций, заложенных в законопроект оставалось таки за ним.

Ведь если Путин как-то реагирует на его грозные слова о «разочаровании», то, возможно, на каком-то этапе Трамп сможет снова вернуться к роли главного миротворца в российско-украинской войне.

Однако, при этом, политика Трампа в отношении России будет уже не такой комплиментарной, как даже месяц назад. Путин не дает Трампу ощущения успеха и величия, а этого Трамп очень не любит.

Сергей Таран, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com