Действительно ли летевший из Минска самолет обстреляла российская ПВО? 1 11.07.2025, 12:00

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Его могли принять за украинский дрон.

Об этом написал телеграм-канал «ОтВинта»:

- Подписчики интересуются, правда ли вчера российской ПВО на подлете к Москве был обстрелян самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Минска? Якобы его ошибочно приняли за украинский дрон.

Ответим так,по треку данного борта на FR24не видно каких-то необычных отклонений от маршрута. Ну и главное — якобы обстрелянный вчера поздно вечером борт спустя всего 1,5 часа после посадки во Внуково уже выполнял следующий рейс в Махачкалу. Он и сейчас допущен к полетам.

Так что выводы делайте сами.

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