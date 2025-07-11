Действительно ли летевший из Минска самолет обстреляла российская ПВО?1
- 11.07.2025, 12:00
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Его могли принять за украинский дрон.
Об этом написал телеграм-канал «ОтВинта»:
- Подписчики интересуются, правда ли вчера российской ПВО на подлете к Москве был обстрелян самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Минска? Якобы его ошибочно приняли за украинский дрон.
Ответим так,по треку данного борта на FR24не видно каких-то необычных отклонений от маршрута. Ну и главное — якобы обстрелянный вчера поздно вечером борт спустя всего 1,5 часа после посадки во Внуково уже выполнял следующий рейс в Махачкалу. Он и сейчас допущен к полетам.
Так что выводы делайте сами.