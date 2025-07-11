«Трамп теряет терпение с Кремлем»
- 11.07.2025, 12:01
Россия «играет» с США, и это начинает раздражать президента и его окружение.
Президент США Дональд Трамп неожиданно меняет риторику: впервые за свою вторую каденцию он объявил о готовности поставлять оружие Украине.
Это временное решение под давлением союзников или начало изменения его курса? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:
— Это произошло под влиянием того, что, по мнению Соединенных Штатов, Россия не демонстрирует никакой конструктивной позиции. Это начинает откровенно раздражать не только самого Трампа, но и тех, кто его окружает в Белом доме. Президент США — человек малопрогнозируемый и эмоциональный. Однако не исключено, что мы наблюдаем начало изменения линии Вашингтона в отношении Москвы.
— Трамп анонсировал «важное заявление по России». Как вы думаете, что за этим стоит: реальные санкции или очередной медийный маневр для давления на Кремль?
— Думаю, тут два ключевых момента. Первый — в окружении Трампа усиливается понимание, что с ними играют, их вводят в заблуждение. И это вызывает раздражение. Второй момент — в Конгрессе США уже сформировался консенсус по поводу необходимости ужесточения санкций против России. Президент не может игнорировать позиции законодателей — так устроена американская политическая система.