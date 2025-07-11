Пентагон радикально меняет свою политику 11.07.2025, 12:15

Американские войска вооружат тысячами дронов.

Министерство обороны США объявило о радикальных изменениях в своей политике использования дронов. Согласно новым правилам, небольшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), включая вооруженные модели, теперь будут классифицироваться как «расходные материалы» — подобно гранатам или патронам, а не как полноценные летательные аппараты. Это нововведение позволит командирам низшего звена самостоятельно закупать и применять дроны на поле боя, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Министр обороны Пит Хегсет представил изменения в ярком видеоролике, в котором дрон доставляет ему официальный меморандум под названием «Развертывание мощи США в сфере дронов». В документе подчеркивается, что вдохновением для реформ стала война в Украине, где небольшие FPV-дроны и дроны-бомбардировщики стали ключевыми элементами боевых действий.

Хегсет отметил, что в то время как противники США производят миллионы дешевых дронов ежегодно, американская армия отставала из-за излишней бюрократии. Новая стратегия включает три основных направления:

— Поддержка американского производства дронов и приоритет закупок отечественных моделей.

— Прорыв в технологиях — оснащение войск недорогими, но высокоэффективными дронами с ИИ.

— Интеграция дронов в боевую подготовку на всех уровнях, включая «войны дронов» на учениях.

Эта реформа призвана кардинально изменить подход Пентагона к беспилотным технологиям и адаптировать вооруженные силы США к реалиям современного поля боя.

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