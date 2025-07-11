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В Минске появится новый жилой квартал

  • 11.07.2025, 12:24
В Минске появится новый жилой квартал

В бывшей промзоне снесут почти десятки зданий.

На месте бывшей промзоны завода «Агат» в Минске скоро появится новый жилой квартал. Сейчас рабочие расчищают территорию в районе улиц Волгоградской, Кедышко и проспекта Независимости, пишет телеграм-канал «Минскстрой».

Под снос пошли 38 старых зданий 1950-х годов — часть из них уже демонтирована, работы продолжаются.

Разбирают все с помощью тяжелой техники — экскаваторы крушат стены и фундаменты. Самой трудной задачей стал демонтаж двух высоких труб бывшей котельной, почти 50 метров высотой. Чтобы их безопасно снести, используют промышленных альпинистов, которые вручную разбирают конструкции до 27 метров, а затем подключается техника.

Одновременно убирают старые инженерные сети. Строительный мусор сортируют и вывозят — каждый день на площадке работает до 40 самосвалов.

После завершения подготовительных работ на этой территории начнется строительство нового жилого квартала.

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