«Я нашел такую машинку и туда сел» 11.07.2025, 12:44

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Брестчанин рассказал, как прошел границу Польши с Беларусью всего за 14 часов.

Брестчанин Владислав рассказал в своем TikTok, как пересек границу Польши с Беларусью в ночь с 8 на 9 июля всего за 14 часов.

Он приехал к пункту пропуска «Тересполь» на автобусе, но очередь почти не двигалась. Тогда брестчанин подсел бесплатно в легковой автомобиль прямо перед шлагбаумом. Белорусских таможенников они прошли быстро, потому что ничего не декларировали и проехали по зеленому каналу.

Брестчанин приехал на автобусе к пункту пропуска «Тересполь» поздно вечером 8 июля. И утром 9 июля опубликовал видео с впечатлениями от очереди и ночи в автобусе:

«Прошло ровно 8 часов, как мы встали в колейку. И вот еще даже не заехали на саму границу. Как-то такая себе работа, если честно. Я думал, что мы уже утром будем хотя бы на польской территории. Но, к сожалению, не получилось. Спать было крайне жестко и неудобно в автобусе. Это жесть, конечно. Спина, ноги, колени, вообще неудобно было».

Следующее видео он опубликовал в своем TikTok днем 9 июля. По его словам, в 13 часов дня он выехал из пункта пропуска «Брест» на территорию Беларуси. Границу удалось пройти примерно за 14 часов. Но это с лайфхаком:

«Но есть нюанс, друзья. Когда я стоял уже перед самим шлагбаумом на самой границе на территории Тересполя, я перешел в легковую машину. Там люди искали себе людей на подсадку, и вот, в общем, я-то нашел такую машинку и туда сел. И, значит, мы по зеленому коридору очень быстро, успешно прошли границу».

Он предположил, что автобус, на котором он приехал на границу, стоит на паспортном контроле в пункте пропуска «Брест», потому что автобусов на границе было очень много. Если бы брестчанин остался в своем автобусе, то прошел бы границу к 17 часам. Это его прогноз.

Владислав порекомендовал белорусам подсаживаться в легковые автомобили, которые стоят первыми на въезд в пункт пропуска «Тересполь». Причем искать те, кто будет проезжать границу по зеленому каналу, где не надо ничего не декларировать. Это существенно сократит время прохождения белорусских таможенников:

«Поэтому вот таким образом я себе ускорил прохождение границы, друзья, что и вам советую иногда делать. Можно спокойно спрашивать у людей, подходить в колейку и подсаживаться в легковые, кто едет по зеленому коридору. И машины гораздо быстрее шли».

По данным польского сайта granica.gov.pl на 10.28 10 июля, время ожидания в очереди перед пунктом пропуска «Тересполь» для автобусов составляет 4 часа, а для легковых — 15 часов.

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