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Россияне ударили по роддому в Харькове

  • 11.07.2025, 12:46
  • 1,738
Россияне ударили по роддому в Харькове

Cреди пострадавших — роженицы и младенцы.

Рано утром 11 июля украинский Харьков подвергся атаке российских беспилотников. Были повреждены роддом, стоматология, учебное заведение и другие объекты. Пострадали девять пострадавших, среди них роженицы и новорожденные дети, сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным ведомства, под удар попал Салтовский район. Кроме поврежденных объектов, в нескольких многоэтажках выбиты окна.

Сначала сообщалось о трех пострадавших: мужчина получил ранения от осколков стекла, еще двое пожилых людей испытали сильный стресс. Позже стало известно, что медицинскую помощь оказали еще шести пострадавшим — это три женщины и их новорожденные дети.

Два малыша родились накануне, один — 8 июля. Все находились в роддоме, который оказался в зоне обстрела. У матерей и младенцев диагностирована острая стрессовая реакция. Общее число пострадавших — девять человек.

По факту удара возбуждено уголовное дело по статье о военном преступлении.

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